Bakan Fidan'dan telefon diplomasisi (3)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, bölgedeki çatışmalar ve diplomatik girişimler ele alındı.
AB DIŞ İLİŞKİLER VE GÜVENLİK POLİTİKASI YÜKSEK TEMSİLCİSİ KALLAS İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki tırmanma değerlendirildi. Çatışmaların durdurulması için yürütülmekte olan diplomatik girişimler ele alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı