Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı, Ankara'da başladı (2)

'GÜNEYDOĞU AVRUPA TUGAYI'NIN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İSTİŞARE'

Toplantı sonrasında, SEDM'e tam üye ülkelerin imzasıyla, Moldova'nın tam üyeliğini onaylandı. Moldova'nın tam üyeliğine ilişkin imzaların atılmasının ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ortak basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Bakan Güler, toplantının verimli ve başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi. Güler, toplantıda, SEDM sürecinin geleceği ve bölgesel gelişmeler hakkında görüşlerin paylaşıldığını belirterek, "SEDM, 27 yıldır Güneydoğu Avrupa ve ötesinde istikrar, iş birliği ve iyi komşuluk ilişkilerinin desteklenmesine önemli katkılar sunmaktadır. Bölgenin en kapsamlı girişimi olan SEDM, bugün Moldova'nın tam üyeliği ile genişlemesini sürdürmektedir. Bu da SEDM sürecinin bir barış projesi olarak başarısının açık bir göstergesidir. Toplantımızda ayrıca, SEDM üyesi ülkeler tarafından oluşturulan Güneydoğu Avrupa Tugayı'nın (SEEBRIG) faaliyetlerine ve geleceğine ilişkin istişarelerde bulunduk" dedi.

'UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE GÜÇLÜ DESTEĞİMİZİ VURGULADIK'

Toplantıda SEEBRIG'in güçlendirilmesi ve etkinliğinin artırılması konusunda görüşlerin de paylaşıldığını dile getiren Güler, "SEDM üyeleri olarak üye ülke Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki toprak bütünlüğüne güçlü desteğimizi bir kez daha vurguladık. Sonuç itibarıyla; SEDM üyeleri olarak, organizasyonun bölgesel rolünün ve etkinliğinin güçlendirilmesi ile Güneydoğu Avrupa ve ötesinde sonuç odaklı görünürlüğünün artırılması yönündeki gayretlerimizi sürdürme konusunda mutabık kaldık. Dolayısıyla SEDM'in, artan bir etkinlikle çalışmalarına devam etmesine yönelik fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle ifade etmek isterim" diye konuştu.