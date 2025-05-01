Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Han Duck Soo İstifa Etti

Güney Kore Geçici Devlet Başkanı ve Başbakanı Han Duck Soo görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Han'ın yarın, 3 Haziran'da yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine adaylığını açıklaması bekleniyor.

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle görevden alınmasının ardından erken seçim sürecine girildi. Yoon hakkında azil süreci başlatılmasının ardından Geçici Devlet Başkanı görevini de üstlenen Başbakan Han Duck Soo yaptığı açıklamada, görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Uzun süren değerlendirmelerden sonra bu kararı aldığını vurgulayan Han, "Vekaleten yürüttüğüm devlet başkanlığı görevi ve başbakanlıktan istifa ettim" ifadelerini kullandı. Ülkenin henüz geride bıraktığı sıkıyönetim krizinin yol açtığı siyasi çatışmaları işaret eden Han, "Toplumumuz şu anda gruplaşmaların yol açtığı çatışmalara gömülmüş durumda. Her iki taraf da birbirine sırtını çeviriyor ve bu da sağduyulu bir tartışmayı imkansız hale getiriyor" şeklinde konuştu.

"Bu yolda sonuna kadar yürüyeceğim"

Ülkenin içinde bulunduğu siyasi şartları "yol ayrımı" olarak nitelendiren Han, "Uzun süredir, böylesine kritik bir dönemde üstlendiğim sorumlulukların ağırlığının sancılarını yaşıyorum. Ancak eğer ilerlemenin tek yolu buysa o zaman bu yolu izlemeliyim" dedi. Han, "Bu krizi aşma konusunda ülkeye yardımcı olabilmek adına elimden gelen her şeyi yapmak için istifa etme yönündeki nihai kararımı verdim. Bu yolda hiçbir mazeret göstermeden sonuna kadar yürüyeceğim" ifadelerini kullandı.

Choi Sang-mok, vekaleten devlet başkanı ve başbakan olacak

Güney Kore basınında yer alan haberlerde Han'ın istifa kararını başkanlık seçimlerine aday olabilmek için aldığı ve adaylığını yarın resmi olarak açıklayacağı belirtildi. Han'ın istifasının gece yarısı itibarıyla yürürlüğe gireceği ve hem başbakanlık hem de vekaleten yürüttüğü devlet başkanlığı görevinin sona ereceği aktarıldı. Yeni devlet başkanının göreve başlayacağı tarih olan 4 Haziran'a kadar Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok'un vekaleten devlet başkanı ve başbakan olarak görev yapacağı kaydedildi.

Güney Kore'ye erken seçim yolu gözükmüştü

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol 3 Aralık'ta "muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmişti. Ulusal Meclis'in 24 Aralık'ta hakkında azil süreci başlattığı Yoon'un başkanlık yetkileri askıya alınmıştı. Bu süre zarfında Başbakan Han Duck Soo geçici devlet başkanlığı görevini de üstlenmişti. Anayasa Mahkemesi'nin Yoon'un görevden alınmasına yönelik kararı onamasının ardından ülkeye erken seçim yolu gözükmüştü. Güney Kore hükümeti, 3 Haziran'da başkanlık seçimi için sandığa gidileceğini duyurmuştu. - SEUL