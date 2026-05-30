Güney Kıbrıs'ta "elektronik harbe karşı dayanıklı" İHA'lar üretiliyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde faaliyet gösteren Swarmly Aero şirketi, elektronik harbe dayanıklı yeni nesil insansız hava ve deniz araçları geliştirdi. Şirket yöneticisi, bu sistemlerin gözetleme, denetleme ve caydırıcılık görevlerinde kullanılabileceğini belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde 2018 yılından bu yana insansız hava ve deniz araçları geliştiren Swarmly Aero şirketinin yöneticisi Gary Rafalovsky, yeni nesil sistemlerin elektronik harbe dayanıklı olarak tasarlandığını ve farklı operasyonel görevlerde kullanılabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde yayın yapan haber sitesi Philenews, bölgede 2018'den beri insansız hava araçları ve insansız deniz araçları üretimi yapan Swarmly Aero şirketinin üretim tesislerini girdi. "Kıbrıs'ta Yeni Nesil Savunma İnşa Ediliyor" başlıklı haberde şirketin yöneticisi Gary Rafalovsky'nin açıklamalarına yer verdi. Rafalovsky, üretimi gerçekleştirilen yeni nesil İHA'ların elektronik harp şartlarında görev yapabilecek şekilde tasarlandığını ve sistemlerin gerçek operasyonel şartlara benzer ortamlarda test edildiğini ifade etti. Rafalovsky, insansız deniz araçlarının ise deniz alanlarının gözetlenmesi, denetlenmesi ve çeşitli operasyonel görevlerde kullanılabileceğini ifade ederken, gerektiğinde caydırıcılık ve acil müdahale görevleri üstlenebileceğini söyledi. Rafalovsky, hava ve deniz platformlarının birlikte kullanılmasıyla yüzlerce kilometrekarelik alanı kapsayabilecek bir "gözetleme ve koruma ağı" oluşturulabileceğini ifade etti.

Şirket yöneticisi ayrıca, Güney Kıbrıs'ın tarihinde ilk kez kendisine yönelik mıhtemel askeri faaliyetlere karşı caydırıcılık kapasitesini geliştirme imkanına sahip olduğunu belirterek bu imkanın nasıl değerlendirileceğine Rum yönetiminin karar vereceğini söyledi.

"Elektromanyetik tehditlere karşı dayanıklı"

Haberde şirketin daha önce Rum Milli Muhafız Ordusu'na topçu birliklerinde kullanılmak üzere 2 adet "H-10 Poseidon" tipi İHA teslim ettiği hatırlatıldı. Şirket tarafından geliştirilen yeni platformların elektronik karıştırma ve elektromanyetik tehditlere karşı dayanıklılık hedefiyle üretildiği, insansız deniz araçlarının da farklı görev konseptleri için tasarlandığı vurgulandı. İHA'ların geniş alanlarda gözetleme kapasitesi sunabileceği, İDA'ların ise haberleşme rölesi veya hızlı reaksiyon unsuru olarak görev yapabileceği belirtildi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
