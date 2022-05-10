Gültekin Uysal'dan da sığınmacı yorumu geldi: Ev sahibim Afgan

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki polemikle alevlenen ve bugünlerde Türkiye siyaset gündeminin büyük bölümünü oluşturan sığınmacılar konusunda liderlerden üst üste açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Son olarak gazeteci Hande Fırat'a konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da sığınmacılar konusunda yorumlarda bulunarak polemiğe katıldı. Uysal, "Yoğun göç altındayız. Bunların arasında gerçekte kimler var bilinmez. Ama cadı avı gibi Suriyeli avı da yapmak olmaz. Küçük bir kıvılcım büyük bir sorun yaratabilir. Ev sahibim Afgan, üstelik İstanbul'da çok sayıda evi varmış" dedi.

KONUT ÜZERİNDEN VATANDAŞLIK BİZİ İNCİTİYOR

Suriye'nin demografik yapısına değinen Uysal şunları söyledi;

"Türkçe öğreteceksiniz. Bazen itiliyorlar, eleştiriliyorlar diye öfke duyuyorlar. Buna acil bir çözüm bulunmalı. Türkiye, Suriyelileri burada tutarak bir defa Suriye'nin demografik yapısını bozuyor. Kayıtdışı bir çalışma alanı oluştu. Konut üzerinden vatandaşlık satılması ise bizi incitiyor.

İşin özü tabii ki yanlış Suriye politikası. Türkiye, Moskova ve Tahran üzerinden değil, doğrudan Şam rejimi ile ilişki kuracak. Suriyelilerin geri dönmesi için iklim değişikliğine ihtiyaç var. İktidar değişmeli. Suriyeli kadar Afgan, Iraklı başka ülkelerden de kontrolsüz bir göç dalgasının altındayız. AK Parti mülteciler üzerinden Batı ile ilişkisini sınırladı. Batı, Türkiye'ye mülteci kampı diye bakıyor."