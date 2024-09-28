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Görümlü Belde Belediye Başkanı Şükrü Bakış MHP'ye Geçti

Görümlü Belde Belediye Başkanı Şükrü Bakış MHP'ye Geçti
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İYİ Parti'den istifa eden Görümlü Belediye Başkanı Şükrü Bakış, MHP'ye katıldığını açıkladı. Katıldığı törenle 2 bin kişinin desteğini alan Bakış, PKK'nın Kürtlerin temsilcisi olmadığını dile getirdi.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 4 ay önce İYİ Parti'den istifa eden Görümlü Belde Belediye Başkanı Şükrü Bakış, yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı törenle Mhp'ye geçti.

?31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesi'nde oyların yüzde 28,83'ünü alarak İYİ Parti'den Belediye Başkanı seçilen Şükrü Bakış, 4 ay önce partisinden istifa etti. Geçen sürede bağımsız belediye başkanı olarak görev yapan Bakış, aldığı kararla Mhp'ye geçti. Bakış için 2 bin kişinin katılımıyla tören düzenlendi. Görümlü Belediye binasında toplanan kalabalık, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekti, Türk bayrağı açtı. Katılımcılara ayrıca yemek ikram edildi. MHP İl Başkanı Koçero Saluci, partisinin gücü ve kararlılığını bir kez daha göstereceklerini belirterek, "Cudi Dağı'nın etekleri hem tarihi hem de coğrafi çok önemli bir yere sahiptir. Burada Türkiye'nin dört bir yanına yayılan Milliyetçi Hareket Partisi'nin gücünü ve kararlığını bir kez daha göstereceğiz. Buradaki kalabalık sadece sayısal bir artış değil aynı zamanda bizim için bir gücün bir iradenin tezahürdür" dedi.

'HİÇBİR ZAMAN PKK KÜRTLERİN BİR TEMSİLCİSİ OLMAMIŞTIR'

Belediye Başkanı Şükrü Bakış ise terör örgütü PKK'nın Kürtlerin temsilcisi olmadığını ifade ederek, "Büyük bir gurur ve kararlılıkla Milliyetçi Hareket Partisi saflarına katılıyoruz. Bu karar yalnızca bir siyasi tercihten ibaret değildir. Bu bir Türk Milliyetçiliğinin asli unsurlarına ve ülkücü hareketine gönülden bağlılığımızın bir tezahürüdür. Ülkemizin içinde bulunduğu bu kritik dönemde Milliyetçi Hareket Partisi'nin milli politikalarını omuz vermek ve Türkiye'yi daha güçlü yarınlara taşımak en büyük hedefimiz olacaktır. Kürtler olarak şunu beyan etmek istiyorum. Hiçbir zaman PKK Kürtlerin bir temsilcisi olmamıştır ve olmayacak bundan sonra da. Canımız, kanımız, vatanımıza, bayrağımız kurban olmuştur bir daha kurban ederiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

İYİ Parti Tören PKK MHP

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