Germencik Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı öncesi Türk Bayrağı dağıttı

Germencik Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı. Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ilçe merkezindeki esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı hediye ederek tüm vatandaşları ev ve iş yerlerini bayraklarla donatmaya davet etti.

Germencik Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ilçe merkezindeki esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı hediye ederek, tüm vatandaşları ev ve iş yerlerini bayraklarla donatmaya davet etti.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle esnafa bayrak dağıttı. Germencik semt pazarında tezgah açan esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Öndeş, hayırlı alışverişler dileklerinde bulunarak, sohbet etti. Ardından Türk bayrağı dağıtan Başkan Öndeş, vatandaşlara ev ve iş yerlerini Türk bayrağı ile donatmaya davet etti.

"COŞKU İÇİNDE KUTLAYACAĞIZ"

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümünün tüm yurtta olduğu gibi Germencik'te de büyük bir coşkuyla kutlanacağını belirten Öndeş, "Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle Germencik Belediyesi olarak vatandaşlarımıza buluştuk, bayrak takdim ettik. Büyük bir mutluluk ve coşku içerisinde 100. yılımızı kutlayacağız" dedi.

Öte yandan, belediye ekipleri tarafından ilçenin dört bir tarafı bayraklarla donatılıyor.