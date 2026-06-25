Bayraktaroğlu Mısır'da askeri diyalog toplantısına katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı'na katılmak üzere Mısır'a resmi ziyaret düzenledi. Bayraktaroğlu'nun Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Fathi Khalifa ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından iki ülke arasında Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı sonuç raporu imzalandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı'na katılmak üzere Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Orgeneral Bayraktaroğlu, temasları kapsamında Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Fathi Khalifa tarafından askeri törenle karşılandı. Bayraktaroğlu, törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmelere geçti. Görüşmeler sonucunda iki ülke arasında Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı sonuç raporu imzalandı.

Orgeneral Bayraktaroğlu, toplantının ardından Kahire Türk Şehitliği ile Meçhul Asker ve Enver Sedat Anıtı'nı ziyaret etti. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı