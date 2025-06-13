Genelkurmay Başkanı Gürak, Suriye'de İkili Görüşmelerde Bulundu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Suriye'ye resmi ziyaretinde Suriye Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Şam'da Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin el-Nasan ile görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Suriye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Gürak, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Abu Kasra ve Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin el-Nasan ile ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptı. - ŞAM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika