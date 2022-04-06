Gelecek Partisi'nden istifa edenler yeni parti kuruyor - Haberler

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Gelecek Partisi'nden istifa edenler yeni parti kuruyor

Haberler.com - Politika
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2023 seçimleri için geri sayım devam ederken Ahmet Davutoğlu önderliğindeki Gelecek Partisi cephesinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Son yapılan anketlerde yüzde 3-4 bandında olan Gelecek Partisi'nden istifa eden ekip, yeni parti kurmak için kolları sıvadı.

Türkiye'de 2023 seçimlerine kilitlenmiş durumda... Partiler seçim için teşkilatlanma çalışmalarına son sürat devam ederken Ahmet Davutoğlu önderliğindeki Gelecek Partisi'nden istifa eden ekip de yeni parti kurmak için harekete geçti.

KURULUŞ DİLEKÇESİ HAFTAYA VERİLİYOR

Geçtiğimiz aylarda Gelecek Partisi'nden istifa eden Cihan Çoban, önderliğinde kurulması planlanan yeni partinin kuruluş dilekçesinin önümüzdeki hafta İçişleri Bakanlığı'na verileceği duyuruldu.

Gelecek Partisi'nden istifa edenler yeni parti kuruyor

PARTİNİN İSMİ DE BELLİ

Türkiye'de 123. partiyi kurma heyecanı yaşadıklarını açıklayan Çoban, yaptığı açıklamada "Farkındalığı artırmak, gelişmiş bir toplum idealini gerçekleştirmek, ileri demokrasi için geliştirdiğimiz düşüncelerimizi milletimiz ile paylaşmak, politikamızı merkeze taşıyarak Politik Merkez Partisi'ni kuruyoruz. Ön hazırlık olarak 20 ilde kurulumunu hazırladığımız partimiz 40 kurucu arkadaşımız ile kuruluş dilekçemizi önümüzdeki hafta İçişleri Bakanlığı'na vererek ciddi bir liderlik ile ülkemize getireceğimiz sinerji ile hizmete başlıyoruz" dedi.

Haberler.com - Politika

Ahmet Davutoğlu, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (3)

Ahmet DEMİRTAŞ :

Arkadaş sabah erken kalkan parti kuruyor. Yarın bende erken kalkıp ekmek partisi kuracağım

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ismail bey :

TSSP Tavuk Suyunun Suyu Partisi..

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ERKAN :

3 kişi yan yana gelip parti kuruyor yav.

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500
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