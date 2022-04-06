Gelecek Partisi'nden istifa edenler yeni parti kuruyor

Türkiye'de 2023 seçimlerine kilitlenmiş durumda... Partiler seçim için teşkilatlanma çalışmalarına son sürat devam ederken Ahmet Davutoğlu önderliğindeki Gelecek Partisi'nden istifa eden ekip de yeni parti kurmak için harekete geçti.

KURULUŞ DİLEKÇESİ HAFTAYA VERİLİYOR

Geçtiğimiz aylarda Gelecek Partisi'nden istifa eden Cihan Çoban, önderliğinde kurulması planlanan yeni partinin kuruluş dilekçesinin önümüzdeki hafta İçişleri Bakanlığı'na verileceği duyuruldu.

PARTİNİN İSMİ DE BELLİ

Türkiye'de 123. partiyi kurma heyecanı yaşadıklarını açıklayan Çoban, yaptığı açıklamada "Farkındalığı artırmak, gelişmiş bir toplum idealini gerçekleştirmek, ileri demokrasi için geliştirdiğimiz düşüncelerimizi milletimiz ile paylaşmak, politikamızı merkeze taşıyarak Politik Merkez Partisi'ni kuruyoruz. Ön hazırlık olarak 20 ilde kurulumunu hazırladığımız partimiz 40 kurucu arkadaşımız ile kuruluş dilekçemizi önümüzdeki hafta İçişleri Bakanlığı'na vererek ciddi bir liderlik ile ülkemize getireceğimiz sinerji ile hizmete başlıyoruz" dedi.

Haberler.com - Politika