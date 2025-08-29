Gazze oturumunda Müsavat Dervişoğlu'ndan MHP'lileri kızdıran sözler

Güncelleme:
İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, TBMM'deki olağanüstü Gazze oturumunda tansiyonu yükselten bir konuşma yaptı. MHP sıralarına bakarak konuşan Dervişoğlu "Nice milletlerin bağımsızlıklarına ilham olan Türk milleti, her zaman böyledir. Türk milleti diyorum umarım rahatsız olmadınız inşallah" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel durumu ele almak üzere Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstererek, BM dahil uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınmasını teklif etti.

İYİ PARTİ LİDERİ MHP'LİLERİ KIZDIRDI

Konuşma sırası parti genel başkanlarına geldiğinde ise İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan MHP sıralarında tansiyonu yükselten sözler geldi.

"TÜRK MİLLETİ, HER ZAMAN BÖYLEDİR"

MHP'lilere bakarak konuşan Dervişoğlu "Nice milletlerin bağımsızlıklarına ilham olan Türk milleti, her zaman böyledir. Türk milleti diyorum umarım rahatsız olmadınız inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Yorumlar (10)

Haber YorumlarıDenisia Lounge:

Ahahah sağlam kapak yapmış:))

Yorum Beğen123
Yorum Beğenme34
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSabır Taşı:

Az bile söylemis..

Yorum Beğen99
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

barış diyoruz sen ortalığı karıştırıyorsun.. m. ..avat

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme58
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdil Basyigit:

Türk deyince savaşmı çıkacak hayırdır

yanıt18
yanıt3
Haber YorumlarıMehmet Mirdeslioglu:

Kandan beslenen vampirler bunlar barış olursa mamalari kesilir bu ve bunun gibi sülüklerin

yanıt8
yanıt10
Haber YorumlarıMücahit Kılıç:

Hırtolar sinirlenmiş sanırım :D

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfidanhamit123:

Ayet “Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı büyük bir titizlik ve tam bir doğrulukla yerine getirin; kendilerine ait mallarda haklarını eksiltmek suretiyle insanlara zulmetmeyin ve bozguncular kesilerek yeryüzünde karışıklık çıkarmayın.”

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
