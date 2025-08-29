Gazze oturumunda Müsavat Dervişoğlu'ndan MHP'lileri kızdıran sözler

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel durumu ele almak üzere Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstererek, BM dahil uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınmasını teklif etti.

İYİ PARTİ LİDERİ MHP'LİLERİ KIZDIRDI

Konuşma sırası parti genel başkanlarına geldiğinde ise İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan MHP sıralarında tansiyonu yükselten sözler geldi.

"TÜRK MİLLETİ, HER ZAMAN BÖYLEDİR"

MHP'lilere bakarak konuşan Dervişoğlu "Nice milletlerin bağımsızlıklarına ilham olan Türk milleti, her zaman böyledir. Türk milleti diyorum umarım rahatsız olmadınız inşallah" ifadelerini kullandı.