İsrail: "Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapıları yeniden geçişlere açılacak"

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), Gazze Şeridi'ndeki Kerem Şalom (Kerem Ebu Salim) ve Refah sınır kapılarının yarından itibaren yeniden geçişlere açılacağını açıkladı.

İsrail, İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle kapatılan Gazze Şeridi'ndeki iki sınır kapısının yeniden açılacağını duyurdu. İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi'nden (COGAT) yapılan açıklamada, "Operasyonel durum değerlendirmesi ve İsrail'deki güvenlik kısıtlamalarının kaldırılması doğrultusunda Gazze Şeridi'ne insani yardımın kademeli olarak girişine izin verilmesi amacıyla Kerem Şalom (Kerem Ebu Salim) Sınır Kapısı'nın yarından itibaren yeniden açılmasına karar verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca Mısır ile Gazze Şeridi arasında yer alan Refah Sınır Kapısı'nın da çift yönlü olarak sınırlı geçişlere açılacağı belirtildi. Geçiş işlemlerinin sınır kapılarının kapatılmadan önce yürürlükte olan mekanizmaya uygun şekilde Mısır ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) ilettiği koordinasyon talepleri doğrultusunda yürütüleceği kaydedildi. Açıklamada COGAT'ın mevcut anlaşmalar çerçevesinde Gazze Şeridi'ne insani yardım girişine izin vermeye ve bu süreci kolaylaştırmaya devam edeceği savunuldu.

İsrail, sınır kapılarını mart ayı başında kapatmıştı

İsrail, 28 Şubat tarihinde ABD ile ortak şekilde İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından mart ayı başında sınır kapılarını kapatmıştı. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşması doğrultusunda Tel Aviv yönetiminin Filistinlilerin Gazze Şeridi'ne giriş ve çıkışlarına yönelik kısıtlamaları kaldırması ve bölgeye insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasını kolaylaştırması gerekiyor. Ancak Filistinli yetkililer, İsrail'in anlaşma kapsamındaki temel taahhütlerini henüz yerine getirmediğini, özellikle gıda, insani yardım, tıbbi malzeme, barınma ekipmanları ve yeniden inşa araçlarının Gazze'ye girişine izin verilmesi konusunda yükümlülüklerin karşılanmadığını belirtiyor.

Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı, İsrail, Mısır ve Gazze Şeridi sınırlarının kesişim noktasında yer alıyor. Sınır kapısı, İsrail veya Mısır'dan Gazze Şeridi'ne gıda, insani yardım malzemesi ve benzeri ürünleri taşıyan kamyonlar tarafından kullanılıyor. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı