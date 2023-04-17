Gaziantep'in tarihi Almacı Pazarı'ndaki esnafa tapuları törenle teslim edildi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki tarihi Almacı Pazarı'ndaki 23 esnafa tapuları törenle verildi.

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Abdulhamit Gül, Almacı Pazarı'nda düzenlenen tapu teslim töreninde, tarihi pazarın, tarihi sorununun Şahinbey Belediyesince çözüldüğünü söyledi.

Ahilik kültürünün yaşatıldığı tarihi pazarın kentin kalbi olduğunu ifade eden Gül, " Türkiye'nin ağız tadı baklava gibi hep tatlı olsun. Ağız tadımız bozulmasın. 14 Mayıs da fıstık gibi güzel olsun. 'AK Parti' demek, Recep Tayyip Erdoğan, halıların altına süpürülmüş sorunların çözülmesi demektir. ' Türkiye'de hangi sorun varsa, bu sorunların üzerine giderek çözeceğiz' diyerek belediye ve hükümette bu kararlığı ortaya koyduk." dedi.

"Bir ülkenin en büyük güçlerinden birisi, istikrarın olmasıdır"

Gül, tarihi pazarın esnafına tapularının verilmesinden dolayı mutluluk yaşadıklarını belirterek, hayırlı olmasını temenni etti.

Her zaman esnafın yanında olduklarının altını çizen Gül, şunları kaydetti:

"İnşallah 14 Mayıs'ta da esnafın güçlü desteğiyle durmak yok, yola devam edeceğiz. Esnafımızla hep beraber Gaziantep'imizi daha güzel kalkındıracağız. İnşallah esnafımızın bereketli işlerinin devamı için de canla başla çalışacağız. Bir ülkenin en büyük güçlerinden birisi, istikrarın olmasıdır. İstikrar olursa, esnaf sabah 'bismillah' diyerek iş yerini açtığında kafası rahat ama krizler, koalisyonlar, çatışmalar, siyaset krizleri olduğunda ise esnaf ve çalışanın ağız tadı bozuluyor. İstikrar olmazsa tezgah olmaz dağılır. O yüzden istikrarın da korunması, huzurumuzun, birliğimizin devamı, büyük güçlü Türkiye için 'durmak yok, yola devam ediyoruz' diyerek yeniden sizin desteğinizle yola devam edeceğiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Türkiye'nin yeni yüzyılına başladıklarını, bu yönde önemli çalışmalar yapacaklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından Gül, Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 23 esnafa tapularını teslim etti.

Gül ve beraberindekiler, daha sonra Suyabatmaz Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret etti, taleplerini dinledi.