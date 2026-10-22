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Fuat Oktay, Mekke İttifakı Anlaşması'nın salı günü komisyonda görüşüleceğini açıkladı

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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Mekke İttifakı Anlaşması'nın gelecek hafta salı günü Dışişleri Komisyonu'nda görüşüleceğini açıkladı. Oktay, görüşmenin kamuoyuna açık olacağını ve komisyondaki karara göre anlaşmanın Genel Kurula gideceğini belirtti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Mekke İttifakı Anlaşması'nın gelecek hafta salı günü Dışişleri Komisyonu'nda görüşüleceğini açıkladı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wıseler ile TBMM'deki görüşmesi öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Mekke İttifakı Anlaşması'nın ne zaman Mecliste görüşüleceğine ilişkin soru üzerine Oktay, "Meclis Başkanlığı'ndan bize sevk edilmiş durumda. Gelecek hafta salı günü Komisyonumuzu toplamayı planlıyoruz. Bütün çerçevesi ve boyutlarıyla Komisyonumuzda değerlendirme fırsatında bulunacağız. Kamuoyuna açık olacak. Komisyondaki karara göre Genel Kurula gidilecek. Akabindeki Bedir Anlaşması ve bu anlaşma güzel gelişmeler" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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