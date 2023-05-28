CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eşi Hümeyra Şahin Oktay ile birlikte Yenimahalle Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 1202 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Milletin bugün nihai kararını vereceğini söyleyen Oktay, "Milletimize, memleketimize, ülkemize hayırlı olsun. İlk günden itibaren 'asla rehavete kapılmayalım' demiştik. Rehavet olmamasını özellikle arzu ediyoruz" dedi.Birinci turla kıyaslandığında oy verme işleminin çok daha hızlı olduğuna işaret eden Oktay, "İnşallah katılım oranının da çok daha yüksek olmasını arzu ediyoruz. Yurt dışı seçmenlerimiz bunun ilk örneğini gösterdi. Birinci turdan çok daha büyük bir katılım oranıyla onlar görevini yaptı. Bütün milletimize seslenmek istiyorum; saat 17.00'ye kadar her türlü işimizi bir kenara bırakıp oyumuzu kullanıp, vatandaşlık görevimizi yaptıktan sonra tekrar işlerimize dönebiliriz" ifadelerini kullandı.