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Fransa, Ermenistan'a askeri teçhizat göndermeyi kabul etti

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ermenistan'a savunmasına yönelik askeri teçhizat göndermek için gelecekte anlaşmalar imzalamayı kabul ettiğini duyurdu. Colonna ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Erivan'da ortak basın toplantısı düzenledi.