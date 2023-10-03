Fransa, Ermenistan'a askeri teçhizat göndermeyi kabul etti
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ermenistan'a savunmasına yönelik askeri teçhizat göndermek için gelecekte anlaşmalar imzalamayı kabul ettiğini duyurdu. Colonna ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Erivan'da ortak basın toplantısı düzenledi.
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, ülkesinin Ermenistan'a savunmasına yönelik askeri teçhizat göndermek için gelecekte anlaşmalar imzalamayı kabul ettiğini duyurdu.
"ERMENİSTAN İÇİN TEYAKKUZDAYIZ"
Colonna ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da ortak basın toplantısı düzenledi. Fransa'nın Ermenistan'a desteğinin devam edeceğini belirten Colonna, ülkesinin Ermenistan'ın toprak bütünlüğü konusunda teyakkuzda olacağını vurguladı.
ASKERİ TEÇHİZAT GÖNDERECEKLER
Colonna, Fransa'nın Ermenistan'ın savunmasını sağlayabilmesine yönelik bu ülkeye askeri teçhizat göndermek için gelecekte anlaşmalar imzalamayı kabul ettiğini belirtti.