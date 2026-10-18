Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ulusa sesleniş konuşmasında, "Yağmacılar verdikleri zararın bedelini ödeyecek ve cumhuriyeti yıkmaya çalışanlar hesap verecek" dedi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ulusa sesleniş konuşmasında, "Yağmacılar verdikleri zararın bedelini ödeyecek ve cumhuriyeti yıkmaya çalışanlar hesap verecek" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ulusa sesleniş konuşmasında, "Yağmacılar verdikleri zararın bedelini ödeyecek ve cumhuriyeti yıkmaya çalışanlar hesap verecek" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı