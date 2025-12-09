Haberler

Florida Valisi DeSantis, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'ni "yabancı terör örgütü" ilan etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Florida Valisi Ron DeSantis, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) için 'yabancı terör örgütü' kararı aldı. CAIR, kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor ve kararın anayasaya aykırı olduğunu savunuyor.

ABD'de Florida Valisi Ron DeSantis, ülkenin en önde gelen sivil haklar gruplarından biri olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'ni (CAIR) "yabancı terör örgütü" ilan eden bir kararname imzaladı.

ABD'de bir Cumhuriyetçi vali daha ülkenin en önde gelen sivil haklar gruplarından biri olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'ni (CAIR) "yabancı terör örgütü" ilan etti. Florida Valisi Ron DeSantis, geçtiğimiz ay Texas Valisi Greg Abbott gibi CAIR'ı "yabancı terör örgütü" ilan eden bir kararname imzaladı.

DeSantis, imzaladığı kararnamede CAIR'ın Hamas ile bağlantısının olduğunu iddia etti. CAIR, Hamas ile herhangi bir bağlantısı olduğunu reddederken, DeSantis'in kararını "anayasaya aykırı ve iftira" olarak nitelendirdi. CAIR, Texas'ın kararına ettiği gibi Florida'nın da kararına itiraz etmeye hazırlanıyor.

ABD hükümeti, CAIR'ı "yabancı terör örgütü" olarak tanımlamazken, 1994 yılında kurulan CAIR'IN yaklaşık 24 eyalette şubeleri bulunuyor. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası

Galatasaray'da kaleyi dahi tutturamıyordu, gittiği yerde kral oldu
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Bakan Tunç'un kürsüden teşekkür ettiği Milletvekili Keleş: Bizim için büyük bir motivaston kaynağı oldu

Bakan Tunç'tan Milletvekili Keleş'e kürsüden teşekkür
Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
title