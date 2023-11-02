Filistinli Kadınlar Sultanahmet Meydanı'nda Oturma Eylemi Başlattı

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifinin İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto için Sultanahmet Meydanı'nda başlattığı oturma eyleminin ikinci gününde Gazze'de öldürülen çocukları simgeleyen kefenler yere konuldu.

65 sivil toplum kuruluşunun kadın temsilcilerinin de desteğiyle bir araya gelen kadınların ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları yer aldı.

Ellerinde "Soykırıma göz yumma", " Filistin'e destek için sen de 5 dakika otur", "Gazze'de soykırım var" yazılı Türkçe, İngilizce, Arapça ve İbranice pankart taşıyan kadınlar, eylemi izleyenlere Filistin'de yaşananlara ilişkin bilgi verdi.

Gazze'de öldürülen çocukları sembolize eden kefenlerin yere konulduğu eyleme, Sultanahmet Meydanı'nda gezen yerli ve yabancı turistler de ilgi gösterdi.

Eminönü Meydanı'nda 20 Ekim'de yapılan 3 günlük sessiz oturma eyleminin devamı niteliğindeki etkinliğin 15 gün sürmesi planlanıyor.