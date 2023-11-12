Filistin İnisiyatifi İsrail'in saldırılarını protesto etmek için yürüyor

İSRAİL'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya gelen Filistin İnisiyatifi üyeleri Edirnekapı'dan Beyazıt Meydanı'na yürüyor.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden Filistin İnisiyatifi üyeleri Edirnekapı'dan Beyazıt Meydanı'na yürüyor. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu grup saat 14.00'dan itibaren Edirnekapı'da toplanmaya başladı. 15.00'da başlayan yürüyüş Saraçhane'den Beyazıt Meydanı'na doğru devam ediyor.