Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin El-Şeyh, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Ürdün Kralı Abdullah ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşeceğini duyurdu. Abbas'ın görüşmeleri, Filistin liderliğinin yıkıcı savaşı durdurmak için yaptığı çabaların bir parçası olarak gerçekleşecek.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı Abdullah ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Görüşecek

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin El-Şeyh, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın bugün Ürdün Kralı Abdullah ve yarın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşeceğini duyurdu.

Genel Sekreter El-Şeyh açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Filistin liderliğinin bu yıkıcı savaşı durdurmak için gece gündüz sürdürdüğü çabaların bir parçası olarak ve Ürdün ile Filistin arasındaki ortak çaba çerçevesinde Devlet Başkanı Mahmud Abbas bugün Amman'da kardeşi Majesteleri Kral 2. Abdullah ile bir araya geliyor.

Başkan'ın ayrıca yarın, Cuma günü, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir araya gelmesi planlanıyor."

ABD Dışişleri Bakanlığı dün Bakan Blinken'in 11-13 Ekim taraihleri arasında İsrail ve Ürdün'e seyahat edeceği, İsrail'in güvenliğini güçlendirmeye yönelik tedbirleri ele alacağı duyurmuştu.