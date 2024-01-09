Filistin Devlet Başkanı Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Ürdün Kralı Abdullah ile Gazze Şeridi'ni ele alacak zirve düzenleyecek
Ürdün'ün Akabe kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ni ele alacakları üçlü zirve düzenleyecek. Zirvede, Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların durdurulması, Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlamanın yolları ve çatışma sonrası Gazze Şeridi'nin geleceği ele alınacak.
Ürdün'ün Akabe kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ni ele alacakları üçlü zirve düzenleyecek.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 95'inci günde devam ederken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Akabe kentinde Gazze Şeridi'ni ele alacakları üçlü zirve düzenleyecek. Zirvede, Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların durdurulması, Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlamanın yolları ve çatışma sonrası Gazze Şeridi'nin geleceği ele alınacak.
Abbas'ın, zirve öncesi Filistin'in Ramallah kentinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesi bekleniyor. - AMMAN