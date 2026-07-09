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Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefonda bölgedeki son gelişmeleri ve ateşkes durumunu ele aldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve ateşkesle ilgili durum ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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