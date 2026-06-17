Bakan Fidan, Mısır ve Pakistanlı mevkidaşları ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki görüşmede; İran ve ABD arasında kalıcı barışın tesisi amacıyla yapılacak olan tamamlayıcı müzakerelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı