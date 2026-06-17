Bakan Fidan, Mısır ve Pakistanlı mevkidaşları ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefon görüşmesi yaparak İran-ABD barış müzakerelerini değerlendirdi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki görüşmede; İran ve ABD arasında kalıcı barışın tesisi amacıyla yapılacak olan tamamlayıcı müzakerelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı