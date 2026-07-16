Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Kırım meselesi gerek dış politikamız açısından gerek iç politikamız açısından bizim için hayati derecede önemli bir konu. Kırım Tatarlarının kendi haklarını geri alması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırım meselesinin dış ve iç politika açısından hayati önem taşıdığını belirterek, Kırım Tatarlarının haklarını geri alması için çalışmaların süreceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Kırım meselesi gerek dış politikamız açısından gerek iç politikamız açısından bizim için hayati derecede önemli bir konu. Kırım Tatarlarının kendi haklarını geri alması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." - KİEV
Kaynak: İhlas Haber Ajansı