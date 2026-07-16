Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Kırım meselesi gerek dış politikamız açısından gerek iç politikamız açısından bizim için hayati derecede önemli bir konu. Kırım Tatarlarının kendi haklarını geri alması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı