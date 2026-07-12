TBMM'de FETÖ'nün Darbe İzleri Anıtlarla Yaşatılıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde hedef aldığı TBMM'de inşa edilen iki anıt, o günü unutturmuyor.

FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016 gecesi bombalanan TBMM'de zarar gören alanlar, güçlendirme çalışmalarının ardından olduğu gibi korundu.

FETÖ tarafından TBMM'ye ilk bombanın atıldığı Dikmen Kapısı'nın yanındaki alanda "dikilitaş" formunda anıt oluşturuldu. Bombanın düştüğü alan cam kafesle çevrelenirken, bu anıta "TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı" adı verildi.

İkinci bombanın düştüğü Şeref Holü'nde ise atılan bombanın şiddetiyle zarar gören kolonlar kalın camlarla çevrildi ve iç bahçeye anıt yapıldı. O anıta ise "15 Temmuz Anı Taşı" ismi konuldu.

Ziyaretçiler, 10 yıl önce 15 Temmuz gecesi Meclis'te yaşananlara, yapılan anıtlarla şahit oluyor. Her yaş grubundan vatandaşın ve yabancı konukların ziyaret ettiği anıtlarda, darbe girişiminin izleri yer alıyor.