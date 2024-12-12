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Feriha Ertorun, AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Oldu

Feriha Ertorun, AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Oldu
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AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı, Feriha Ertorun'un Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı olarak atandığını duyurdu. Ertorun, mazbatasını AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'den aldı.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanlığı, Feriha Ertorun'un Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı olarak atandığını açıkladı.

Partiden yapılan açıklamada, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı ile gerçekleştirilen istişareler neticesinde Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı olarak Feriha Ertorun'un atandığı belirtildi. Ertorun, mazbatasını AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'den aldı. AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı yetkilileri ise Ertorun'a görevinde başarılar dileyip, önceki dönem İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır'a emekleri için teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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