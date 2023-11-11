Felat Bozarslan Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Seçildi
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Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Olağanüstü Kongresi'nde Felat Bozarslan, başkanlık görevine seçildi. Seçimde, 321 üyenin katılımıyla gerçekleşen oylamada Bozarslan 123 oy alarak başkan seçildi.
Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanlığına Felat Bozarslan seçildi.
GGC Olağanüstü Kongresi, üye gazetecilerin katılımıyla Sümerpark yerleşkesinde gerçekleşti.
İki liste halinde gidilen seçimde, 321 üyenin 247'si oy kullandı.
Seçimde, 4 oy geçersiz sayıldı, Felat Bozarslan 123, Mücahit Ceylan 120 oy aldı.
Ceylan, seçimin ardından Bozarslan'ı tebrik ederek, başarı dileğinde bulundu.
Kaynak: AA / Politika