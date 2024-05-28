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Fatih Erbakan, aniden yola fırlayan sokak köpeği nedeniyle büyük tehlike atlattı

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Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın makam aracı, otoyolda giderken önlerine aniden çıkan bir sokak köpeği nedeniyle büyük bir kaza atlattı. Sürücü, son anda direksiyonu kırarak kazayı önlerken; yaşanan olay sokak köpeklerinin kontrolsüz şekilde dolaşmasının tehlikelerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Son günlerin tartışılan konusu sokak köpeklerini bir kez daha gündeme taşıyacak bir olay yaşandı. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın makam aracı otoyolda giderken önlerine aniden bir köpek çıktı.

SON ANDA DİREKSİYONU KIRDI

Konvoy halinde giden Erbakan ve korumalarının konvoyu büyük bir kaza atlattı. İddiaya göre Erbakan'ın da içinde bulunduğu makam aracının önüne aniden bir sokak köpeği çıktı. O sırada 150km hızla giden araç küçük bir manevrayla kurtuldu. Görüntüleri yayınlanan anlarda sağ şeritte başka bir aracın olmaması da olası bir kazanın önüne geçiyor.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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