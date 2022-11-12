Fatih Erbakan: 6'lı masadan iki partiye ittifak teklifinde bulunduk

Katıldığı televizyon programında ittifak çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6'lı masadan iki partiye ittifak teklifinde bulunduklarını açıkladı. Bu partilerin Saadet Partisi ve Gelecek Partisi olduğunu ifade eden Erbakan, "Ama tabi onlar masada bulunmayı tercih ediyorlar ve oradaki çizgide devam ediyorlar" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Haber Global ekranlarında yayınlanan "Buket Aydın ile Yüz Yüze" programının bu haftaki konuğu oldu. Ülke gündemine dair çeşitli değerlendirmelerde bulunan Erbakan, ittifak açıklamasıyla ise gündem yarattı.

"6'LI MASADAN DESTEK TALEBİNDE BULUNANLAR OLDU"

Sunucunun "6'lı masadan davet aldınız mı? Davet gelse düşünür müsünüz?" sorusuna Fatih Erbakan; "6'lı masadan resmi davet şimdiye kadar almadık. Ancak 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen bazı isimler genel başkan yardımcısı düzeyinde irtibat kurdular ve destek talebinde bulundular. Bunların isimleri bizde saklı kalması gerekir." yanıtını verdi.

İTTİFAK TEKLİF ETTİĞİ 2 PARTİYİ AÇIKLADI

Konuşmasının devamında 6'lı masadaki iki partiyle ittifak teklifi yaptığını açıklayan Erbakan, "Onlara 6'lı masayı bırakın, çıkın gelin biz Milli Görüş prensipleri çerçevesinde bir ittifak yapalım diye bir takım görüşmelerimiz oldu. O partiler Saadet Partisi ve Gelecek Partisi. Ama tabi onlar masada bulunmayı tercih ediyorlar ve oradaki çizgide devam ediyorlar. O konuda herhangi bir adım atılmadı. O partilerle bir anlaşma sağlansaydı bir ittifak olabilirdi. DEVA Partisi'nin böyle bir şeye yaklaşmayacağını düşünüyorum. DEVA Partisi yönetimi topluca 'Biz böyle ittifakın içinde olamayız.' dediler" ifadelerini kullandı.