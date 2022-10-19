Eylül ayında yapılan 13 anketin ortalaması alındı! Sonuç AK Parti ve MHP'yi memnun etmeyecek

Eylül ayında araştırma şirketleri tarafından yayınlanan 13 anketin ortalaması alındı. Buna göre AK Parti yüzde 31.5, CHP yüzde 26.4, İYİ Parti yüzde 13.9, HDP yüzde 10.5, MHP yüzde 7.3 oy oranına ulaştı. Öte yandan AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 38.8 oy oranına ulaşırken, CHP ve İYİ Parti'nin bulunduğu Millet İttifakı yüzde 40.3'ü gördü.

2023'te gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine artık aylar kaldı. Durum böyle olunca araştırma şirketleri de anket sonuçlarını ardı ardına paylaşmaya devam ediyor. Cumhur İttifakı, adayını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak açıklanırken, muhalette ise belirsizlik hakim. 6'lı masanın çıkaracağı aday olarak kamuoyunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş öne çıkıyor.

EYLÜL AYINDAKİ ANKETLERİN ORTALAMASI

Eylül ayında 13 genel seçim anketi açıklandı. Aksoy, Alf, Area, Ar-G, Artıbir, Edar, Metropoll, ORC, Orthus, Optimar, PİAR, SAROS ve Yöneylem araştırma şirketlerinin anketlerinin ortalaması alındı.

AK PARTİ YÜZDE 31,5 OY ORANINA SAHİP

Buna göre AK Parti yüzde 31.5, CHP yüzde 26.4, İYİ Parti yüzde 13.9, HDP yüzde 10.5, MHP yüzde 7.3, DEVA Partisi yüzde 2.5, Zafer Partisi yüzde 2, Yeniden Refah Partisi yüzde 1.2, Gelecek Partisi yüzde 1, Saadet Partisi yüzde 0.9 ve Türkiye İşçi Partisi ise yüzde 0.9 oy oranına ulaştı.

İTTİFAKLAR ARASI FARK YÜZDE 1,5

Bu sonuçlara göre AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 38.8 oy oranına ulaşırken, CHP ve İYİ Parti'nin bulunduğu Millet İttifakı yüzde 40.3'ü gördü.