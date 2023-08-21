Eskişehir'de Asayiş Uygulaması: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Eskişehir'de 500 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi gözaltına alındı. Uygulama sonucunda 1 kişi yoklama kaçağı olduğu belirlendi ve 1 tabanca ele geçirildi. Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ise kusuru bulunan sürücülere toplam 40 bin 826 lira idari ceza uygulandı.