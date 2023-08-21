Eskişehir'de Asayiş Uygulaması: 3 Kişi Gözaltına Alındı
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Eskişehir'de 500 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi gözaltına alındı. Uygulama sonucunda 1 kişi yoklama kaçağı olduğu belirlendi ve 1 tabanca ele geçirildi. Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ise kusuru bulunan sürücülere toplam 40 bin 826 lira idari ceza uygulandı.
Eskişehir'de 500 polisin katılımıyla kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 917 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı. 1 kişinin ise yoklama kaçağı olduğu belirlendi.
Uygulama kapsamında şahısların yapılan üst aramalarında 1 tabanca, ele geçirildi.
Trafik ekiplerince 370 araç kontrol edilirken, kusuru bulunan sürücülere toplam 40 bin 826 lira idari ceza uygulandı.