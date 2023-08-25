Eski MHP İlçe Başkanı'nın silah ile öldürüldüğü kavgada 1 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Eski MHP İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz'ın silah ile ateş edilerek öldürüldüğü kavgada gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski Eyüpsultan MHP İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz, geçtiğimiz Salı günü Sakarya Mahallesi'ndeki iş yerinin önüne araç park eden Faruk Polat ile tartışmıştı. Kavgaya dönüşen tartışmada olay yerine sonradan gelen Faruk Polat'ın arkadaşları, Köksal Kaçmaz'a ateş etmişti. Açılan ateş sonucunda Eski MHP ilçe Başkanı Köksal Kaçmaz olay yerinde hayatını kaybederken, kurşunların hedefi olan Yunus Kaya ise ağır yaralanmıştı.

Şüpheli Faruk Polat'ı arama çalışmaları hala devam ederken diğer şüpheliler Fuat Polat, Tevfik Polat, S.A.P, Halil Altın ve Meryem Candemir gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tevfik Polat, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler Meryem Candemir, Halil Altın ve Fuat Polat ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, 18 yaşındaki şüpheli S.A.P'nin dosyasının Çocuk Suçları Bürosu tarafından yürütülmesine karar verildi.