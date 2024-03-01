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Eski Batman Milletvekili Ataullah Hamidi hayatını kaybetti

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Eski Batman Belediye Başkanı ve eski Batman Milletvekili Ataullah Hamidi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Eski Batman Belediye Başkanı ve eski Batman Milletvekili Ataullah Hamidi yaşamını yitirdi.

KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ

1984-1994 yılları arasında iki dönem Batman Belediye Başkanlığı, 1987-1990 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri Belediyeler Birliği Başkanlığı, 20-21-26 dönem Batman Milletvekilliği yapan Hamidi, Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hamidi'nin cenazesi, memleketinde defnedilmek üzere Batman'a getirilecek.

Eski Batman Milletvekili Ataullah Hamidi hayatını kaybettiAtaullah Hamidi

ATAULLAH HAMİDİ KİMDİR?

Ataullah Hamidi, 19 Ekim 1954'te Batman Beşiri'de doğdu. Baba adı Hıvzullah, anne adı Naciye'dir. Serbest Ticaret, Çiftçi; Dicle Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Petrol Arama Bölümünü bitirdi. 2 Dönem Batman Belediye Başkanlığı yaptı.

Eski Batman Milletvekili Ataullah Hamidi hayatını kaybettiAtaullah Hamidi

20 ve 21. Dönemde Batman Milletvekili seçildi. 20. Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği ve 21. Dönemde TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu Başkanvekilliği görevlerinde bulundu. Hamidi, orta düzeyde Arapça ve iyi düzeyde Kürtçe biliyordu. Evli olan Hamidi'nin 6 çocuğu vardı.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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