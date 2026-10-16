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Eski Başbakan Yardımcısı Karayalçın, Yeni Parti'ye üye olduğunu TBMM'de açıkladı

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Eski Başbakan Yardımcısı Karayalçın, Yeni Parti'ye üye olduğunu TBMM'de açıkladı
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Eski Başbakan Yardımcısı ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, bazı Yeni Partili milletvekilleriyle TBMM'de Yeni Parti'ye üye olduğunu duyurdu. Karayalçın, devlet ve kent yönetiminde çoklu organ yetmezliği yaşandığını belirterek yenileşmeye güçlü talep olduğunu söyledi.

ESKİ Başbakan Yardımcısı ve eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı Murat Karayalçın, Yeni Parti'ye üye olduğunu duyurdu.

Eski Başbakan Yardımcısı Karayalçın, bazı Yeni Partili milletvekilleri ile beraber TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Karayalçın, "Türkiye uzun bir süredir devlet yönetiminde ve kent yönetiminde çoklu organ yetmezliği yaşamaktadır. Büyük kaynakları, potansiyeli olan ülkemiz varlık içinde yokluk yaşamaktadır. Bu durum kabul edilemez, sürdürülemez. Anayasanın, yasaların, alınan kararların, uyulan kararların umursandığı ve uygulandığı, iktisadi ve toplumsal planlamanın hazırlandığı yeni bir kent ve devlet yönetimi kurmalıyız. Bunu halkımızla birlikte yapmalıyız. Toplumumuzda bir yenileşmeye güçlü bir talep bulunmaktadır. Yeni Parti'nin bunları yapacağına içtenlikle inanıyorum, Genel Başkanımız Özgür Özel'e inanıyorum ve Yeni Parti'ye üye olmuş bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Karayalçın, 29 Eylül'de Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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