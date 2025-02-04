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Eski Başbakan Gerhard Schröder Tükenmişlik Sendromu Nedeniyle Tedavi Görüyor

Eski Başbakan Gerhard Schröder Tükenmişlik Sendromu Nedeniyle Tedavi Görüyor
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Almanya'nın eski Başbakanı Gerhard Schröder, tükenmişlik sendromu nedeniyle hastanede tedavi görmeye başladı. Doktoru, Schröder'in enerji düşüklüğü ve bitkinlik yaşadığını belirtti.

Almanya'nın eski Başbakanı Gerhard Schröder'in "tükenmişlik sendromu" nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.

Almanya'nın eski Başbakanı Gerhard Schröder, tükenmişlik sendromuna yakalandı. Alman basınında yer alan haberlerde, son yıllarda Rusya ile olan bağları nedeniyle eleştirilen 80 yaşındaki Schröder'in hastanede tedavi gördüğü ifade edildi. Habere göre Schröder'in doktoru eski başbakanın bitkinlik ve belirgin şekilde enerji düşüklüğü yaşadığını belirtti. Avukatı Hans-Peter Huber, doktorun tavsiyesi üzerine Schröder'in klinik tedaviye başlama kararı aldığını söyledi.

Almanya'da 1998-2005 yılları arasında başbakanlık yapan Gerhard Schröder, 1999'dan 2004'e kadar ise Sosyal Demokrat Parti'nin lideri olarak görev yapmıştı.

Rus devlet enerji şirketleriyle olan ilişkisi ve Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkilerini sürdürmesi Schröder'i Alman siyasetinden uzaklaştırmıştı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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