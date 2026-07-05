Haberler

Mısır: "İşgali sona erdiren adil bir barış olmadan İsrail ile normalleşme olmayacaktır"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, İsrail ile normalleşme için adil bir barışın şart olduğunu belirterek, işgalin sona ermesi ve Filistin haklarının teslim edilmesi gerektiğini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, İsrail ile normalleşme ihtimaline ilişkin yaptığı açıklamada, "İşgali sona erdiren, adaletsizlik ve saldırganlığa son veren, hakları sahiplerine geri veren ve herkes için güvenlik sağlayan adil bir barış olmadan kalıcı barış, gerçek istikrar ve halk nezdinde normalleşme olmayacaktır" dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi İsrail'in bölgedeki eylemlerine ilişkin açıklama yaptı. 1979 yılında İsrail ile barış anlaşması imzalayan ilk Arap ülkesi olan Mısır'ın Cumhurbaşkanı es-Sisi, Orta Doğu'daki çatışmaların çözümünün İsrail ile Filistin arasında kapsamlı bir barış anlaşmasından geçtiğini söyledi. Es-Sisi, adil bir barışın bölge halkına "istikrar ve refah içinde yaşama fırsatı" sağlayacağını ifade etti. İsrail ile normalleşme ihtimaline değinen Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, "İşgali sona erdiren, adaletsizlik ve saldırganlığa son veren, hakları sahiplerine geri veren ve herkes için güvenlik sağlayan adil bir barış olmadan kalıcı barış, gerçek istikrar ve halk nezdinde normalleşme olmayacaktır" dedi. İsrail ile Hamas arasında geçtiğimiz yıl 10 Ekim'de varılan ateşkese destek verilmesi çağrısında bulunan Abdülfettah es-Sisi, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail tarafından binden fazla Filistinlinin öldürüldüğünü belirtti. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu

Milyonların katıldığı cenazede herkes aynı detaya odaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti

Temizlik işçisi yol kenarında buldu! İçindekiler baygınlık geçirtir
Düğün konvoyunun faturası ağır oldu! 6 sürücüye rekor ceza

Bu görüntünün bedeli ağır oldu!
İtalya'da Etna Yanardağı yeniden güçlü şekilde kül püskürttü

Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden patladı! Gökyüzü külle kaplandı
Kırkpınar'da Ali Koç sürprizi

Güne damga vuran anlar! Ali Koç verdiği sözü tuttu
Bir ilk yaşanıyor! İşte Özgür Özel'in masasındaki anket sonuçları

Bu bir ilk! İşte Özgür Özel'in masasındaki anketin sonuçları
Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı

Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı
Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim

Gözde tatil beldesinde tuvaletin kapısına asılan not pes dedirtti