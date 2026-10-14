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Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Türkiye sınırının yakında açılmasını umuyor

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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Varşova Güvenlik Forumu'nda Türkiye ile normalleşme sürecinin epey olgunlaştığını söyledi. Sınır hâlâ kapalı olsa da Mirzoyan, yarın sabah 'Ermenistan-Türkiye sınırı açıldı' başlığını görmenin mümkün olduğunu belirtti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine değinerek "Sınır hala kapalı olsa da sürecin epey olgunlaştığını düşünüyorum. Dolayısıyla yarın sabah uyanıp haberlerde 'Ermenistan-Türkiye sınırı açıldı' başlığını görmemiz gayet mümkün" dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Varşova Güvenlik Forumu kapsamında düzenlenen "Yarım Yamalak mı, Yoksa Adım Adım mı? AB Genişlemesini Yeniden Düşünmek" başlıklı panelde konuştu. Konuşmasında Ermenistan'ın Avrupa Birliği ile ilişkileri derinleştirmeye devam edeceğini kaydeden Mirzoyan, Türkiye ile normalleşme sürecine de değindi. Türkiye ile ilişkileri normalleştirme sürecinin önemli ölçüde olgunlaştığını belirten Mirzoyan, Ermenistan-Türkiye sınırının yakında açılabileceğini umduğunu dile getirerek, "Türkiye ile ilişkileri normalleştiriyoruz. Sınır hala kapalı olsa da sürecin epey olgunlaştığını düşünüyorum. Dolayısıyla yarın sabah uyanıp haberlerde 'Ermenistan-Türkiye sınırı açıldı' başlığını görmemiz gayet mümkün" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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