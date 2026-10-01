Eritre, Etiyopya'nın 10 diplomat kararına tüm ilişkileri keserek yanıt verdi

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ADDİS Eritre, Etiyopya'nın Asmara'daki büyükelçiliğini kapatma ve 10 Eritreli diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararına, bu ülkeyle tüm diplomatik ilişkilerini kesme kararıyla karşılık verdi.

Eritre Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Etiyopya'nın kararları "gerekçesiz ve düşmanca" olarak nitelendirildi.

"İstenmeyen kişi" ilan edilenler arasında Eritre'nin Addis Ababa Maslahatgüzarı ile Afrika Birliği'ne akredite diplomatlarının da bulunduğu bildirilen açıklamada, Etiyopya'nın denize erişim hedefi doğrultusunda Eritre'nin liman ve kıyı bölgelerini ele geçirmeyi amaçladığı, ayrıca Eritreli silahlı muhalif gruplara eğitim ve silah sağladığı ileri sürüldü.

Eritre'nin bugüne kadar gerilimin tırmanmasını önlemek için itidal gösterdiği savunulan açıklamada, son gelişmeler karşısında Etiyopya ile diplomatik ilişkileri kesmekten başka seçeneğin kalmadığı belirtildi.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, Eritre'yi ülkeye yönelik "düşmanca eylemlerle" suçlayarak Asmara Büyükelçiliğini kapatma kararı aldığını açıklamış, ulusal güvenliğini tehdit eden faaliyetlerde bulunduklarını ileri sürdüğü 10 Eritreli diplomattan 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istemişti.

Kaynak: AA