Eritre askerlerine Etiyopya İHA saldırısı iddiasını Tigray Barış Gücü teyit etti

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ADDİS Etiyopya'nın kuzeyinden ülkeye giren Eritre askerlerinin Etiyopya ordusuna ait insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı öne sürüldü.

Associated Press'in (AP) haberine göre, Addis Ababa yönetimi destekçisi Tigray Barış Gücü komutanlarından Ermiyas Ababu, Eritre askerlerinin kuzeydeki Adigrat ve Idaga Hamus kentlerine girdiğini, Eritreli subayların Idaga Hamus'ta gözetleme faaliyetleri yürüttüğünü belirtti.

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Silahlı Çatışmaların Konumlanması ve Olay Veri Projesi (ACLED) de Eritre askerlerinin çarşamba günü kuzeydeki Zelambesa kentinden Etiyopya'ya girdiğini ve Idaga Hamus'a ilerlerken Guada yakınlarında Etiyopya İHA'larıyla hedef alındığını bildirdi.

Devlet destekçisi Tigray Barış Gücü saldırıyı teyit ederken, Eritreli muhalif yayın kuruluşu Asena TV, Etiyopya'ya ait 4 İHA'nın düşürüldüğünü ileri sürdü.

AP, askerlerin hareketleri ve saldırıya ilişkin iddiaları ile İHA'ların düşürülmesini bağımsız olarak doğrulayamadığını bildirdi.

Eritre Enformasyon Bakanı Yemane Gebremeskel ise Etiyopya'yı askeri harekata gerekçe oluşturmak için asılsız iddialar üretmekle suçladı ancak bildirilen asker hareketleri ve saldırıya doğrudan değinmedi.

Öte yandan, Adigrat yakınlarındaki Şire kenti sakinleri, AP'ye yaptıkları açıklamada, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) kentten çekildiğini ve hükümet güçlerinin henüz kente girmediğini söyledi.

Eritre ile gerilim sürerken savunma bakanı değişti

Ülkenin kuzeyindeki çatışmalar ve Eritre ile gerilim sürerken, 5 Ekim'de beş yıllık yeni dönem için yeniden başbakan seçilen Abiy Ahmed, yeni kabinesini Halk Temsilcileri Meclisinin onayına sundu.

Meclis, Ahmed'in savunma bakanlığına aday gösterdiği Muhammed İdris'in de aralarında bulunduğu 22 bakanın atamalarını bugün onayladı.

TPLF'nin geçen ay 6 muhalif grupla ittifak kurmasının ardından eylül sonunda yoğunlaşan çatışmalar, Kasım 2022 tarihli Pretoria barış anlaşmasını zayıflattı.

Son çatışmalarda Eritre'yi TPLF'ye destek vermekle suçlayan Etiyopya, geçen hafta 10 Eritreli diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmiş ve Asmara'daki büyükelçiliğini kapatmıştı. Suçlamaları reddeden Eritre de diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA