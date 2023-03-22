Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? 53 ili kapsayan ankette aradaki fark 4 puan

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım devam ederken MAK Danışmanlık Araştırma, 8-15 Mart tarihleri arasında 53 ilde 5 bin 750 kişiyle yüz yüze görüşerek yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete katılanlara "Cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 46.5 tercihini Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 42.4 ise Erdoğan'a oy vereceğini ifade etti.

Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. Partiler bu anlamda çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

Son olarak MAK Danışmanlık Araştırma, 8-15 Mart tarihleri arasında 53 ilde 5 bin 750 kişiyle yüz yüze görüşerek yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Ankette vatandaşlara "14 Mayıs 2023'de yapılacak seçimde hangi Cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

Anketten çıkan cevaplar şöyle;

Kılıçdaroğlu: Yüzde 46.5

Yüzde 46.5 Erdoğan: Yüzde 42.4

Yüzde 42.4 Kararsız: Yüzde 7.7

Yüzde 7.7 Diğer: Yüzde 3.4

"Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen cevaplarda ise tablo şöyle oluştu;