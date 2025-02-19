Erdoğan'ın yanıtsız bıraktığı İmamoğlu sorusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti'nin grup toplantısında gündemdeki konulara dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"DEBELENDİKLERİ KUYUYA BİZİ DE ÇEKMELERİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkan seçildiği CHP kurultayı için başlatılan "şaibe" soruşturmasına dair "Biz şeffaflığın dürüstlüğün ve seçmen iradesinin özgürce tecelli etmesinden yanayız. Eskisi ve yenisiyle CHP genel başkanlarının içinde debelendikleri kuyuya bizi de çekmesine müsaade etmeyeceğiz.

"BİZİM ÜZERİMİZDEN HESAP GÖRME YANLIŞINA DÜŞMESİNLER"

Kapanmamış hesapları varsa buna bizi alet etmesinler. Konu yargıda, bizi dahil etmeye kalkmasınlar. Gitsinler kozlarını mahkemede paylaşsınlar. Bizim üzerimizden hesap görme yanlışına düşmesinler" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a grup toplantısının ardından Meclis koridorunda sürpriz bir soru yöneltildi. Bir muhabirin yönelttiği "Ekrem İmamoğlu sizinle yarışmak istediğini söyledi. Ne dersiniz Ekrem Bey ile yarışmaya?" sorusunu yanıtsız bırakan Erdoğan, kurmaylarıyla koridorda yürümeye devam ederken el hareketi dikkat çekti.