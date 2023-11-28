Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski AB Komisyonu Başkanı Barroso ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı'nda eski Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı'nda eski AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, eski AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" denildi.