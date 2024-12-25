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Erdoğan'dan grup toplantısında alkış tufanı koparan Suriye sözleri

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında sarf ettiği "Halep'te, Şam'da, Hama'da, Humus'ta, Münbiç'te Özgür Suriye bayrağıyla, ay yıldızlı bayrağımızı yan yana gördükçe şad oluyoruz" sözleri salonda alkış tufanı kopardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye'deki son gelişmelerle ilgili de konuşan Erdoğan "Suriye halkının çilelerle bezeli mücadelesi 8 Aralık'ta Şam'ın özgürleşmesiyle zafere ulaştı. Bu başarının sahibi de önce Allah sonra da Suriyeli kardeşlerimizdir" ifadelerini kullandı.

"ÜLKELERİNİ KATLİAM ŞEBEKESİNİN ELİNDEN KURTARDILAR"

Suriye halkının ülkelerini bir katliam şebekesinin elinden kurtardığını belirten Erdoğan "Hani diyor ya o güzel Kerkük türküsünde; "Gün gördüm, günler gördüm. Seni gördüm şad oldum." Biz de Halep'te, Şam'da, Hama'da, Humus'ta, Münbiç'te Özgür Suriye bayrağıyla, ay yıldızlı bayrağımızı yan yana gördükçe şad oluyoruz" dedi.

SURİYE SÖZLERİ SALONU AYAĞA KALDIRDI

Erdoğan'ın Suriye ile ilgili sözlerinin ardındansa salonda adeta alkış tufanı koptu. Ayağa kalkarak alkışlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışına destek veren AK Partililerin görüntüleri kısa sürede büyük ses getirdi.

Erdoğan'dan grup toplantısında alkış tufanı koparan Suriye sözleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıerkan yüksel:

adamlar ortadoguyu dumdüz ettı ızledınız ..sımdı oraya gıtmekle övunuyorlar :)) acızlıge bakarmısın..bırbırlerıne şak şakcılık yapanlar bır araya gelmıs

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Haber YorumlarıVEFA:

Bir sürü şakşakçıları var, oysa ki durumumuz hiç iç açıcı değil, üzüldüm ülkem adına!!!

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