Erbakan'ın yardımcısından 2 günde 2 farklı açıklama: 6284 sayılı kanunun kaldırılmasını istemedik, sözlerim çarpıtıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, katıldığı bir programda Cumhur İttifakı'na katılım için 6284 sayılı kanunun kaldırılmasını öngören taleplerini AK Parti'ye ilettiklerini ve "Hiçbir problem yok" yanıtı verildiğini söylemişti. Sözleriyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen Aydal yaptığı yeni açıklamada, "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine ilişkin yasanın kaldırılmasını istemediklerini, sözlerini çarpıtıldığını" iddia etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, önceki gün Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına konuk olmuş ve Cumhur İttifakı'na katılım için şart koştukları 30 maddelik taleplerine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Aydal, içerisinde 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kaldırılmasını da öngören taleplerini AK Parti'ye ilettiklerini ve kendilerine "Hiçbir problem yok" yanıtı verildiğini söylemişti.

"YASANIN KALDIRILMASINI İSTEMEDİK, SÖZLERİM ÇARPITILDI"

Aydal'ın bu sözleri programda olduğu kadar kamuoyunda büyük ses getirmiş ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Aydal, kamuoyunda tartışmalara sebep olan "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine ilişkin yasanın kaldırılmasını istemediklerini, sözlerini çarpıtıldığını" iddia etti.

"AK PARTİ'YE SUNDUĞUMUZ METİNDE BÖYLE BİR İFADE YOK"

Aydal, "AK Parti'ye sunduğumuz metinde '6284 sayılı yasa kaldırılsın' diye bir ifade yok. Biz, 'süresiz nafaka konusundaki mağduriyetlerin giderilmesini' talep ediyoruz. Yani bir erkek ve bir kadın evleniyor. 2 ay evli kalıyorlar, iki ay sonra boşanıyorlar. 2 ay evli kalanlar için de eşler 'süresiz nafaka ödemek zorunda kalıyor.' Biz diyoruz ki bu mağduriyet giderilsin. Bir diğer isteğimiz ise zinanın yasaklanması" ifadelerini kullandı.

"OY ORANIMIZ YÜZDE 6"

Öte yandan Yeniden Refah Partisi'nin kendi amblemi ile seçimlere gireceğini de belirtti. Oy oranlarının AKP'nin anketlerinde dahi "yüzde 6'larda görüldüğünü ve seçim barajını geçeceklerini" ileri süren Aydal, Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada "Kamuoyunda görünmüyoruz ancak bizim oy oranımız yüksek. Bursa, Kocaeli, İstanbul gibi sanayi şehirleri başta olmak üzere Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep gibi şehirlerde de milletvekili çıkarabilecek güçteyiz. Parlamentoda kendi partimizin çatısı altında temsil edilmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

6284 SAYILI KANUN NEDİR?

6284 sayılı Kanun, şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri düzenliyor. Kanun'da şiddet; fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmenizle veya acı çekmenizle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketler olarak tanımlanıyor.

6284 SAYILI KANUN'UN SAĞLADIĞI HAKLAR

1) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması.

2) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması.

3) Kadının hayatî tehlikesi bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

4) Şiddet uygulayanın, silahlanı kolluğa teslim etmesi, konuttan uzaklaştırılması.