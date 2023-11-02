Erbaa'da hastane yolu hizmete açıldı

Erbaa Belediyesi tarafından 6 ay önce yapımına başlanılan Devlet Hastanesi yolu projesi tamamlandı.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, yaptığı açıklamada, 25 metre genişliğinde duble yol, refüj, aydınlatma, kavşak düzenlemesi su, kanalizasyon, yağmur hattı, elektrik hattı, doğal gaz altyapısı tamamlanan yolu Cumhuriyet'in 100. yılında hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Erbaa Devlet Hastanesi'nin arsa çalışmalarının 2012-2013 yıllarında yapıldığını ifade eden Karagöl, "Erbaa Devlet Hastanemizin arsa çalışmaları 2012-2013 yıllarında dönemin Belediye Başkanı ve Kaymakamımızın özverili çalışmaları ile tamamlanmış ve sonrasında hastanemizin yapılması ile ilgili dönemin Milletvekili Sayın Zeyid Aslan tarafından yatırım programına alınmış ve 2016 yılında hastanemizin yapım işi ihalesi yapılarak inşaatına başlanmıştır. Yaklaşık 3 yıllık bir çalışmanın sonucunda hastanemiz 2019 yılında hizmete açılmıştır. Tam donamlı 150 yatak kapasiteli hastanemiz bugün sadece Erbaa'ya değil çevresindeki ilçelere ve yerleşimlere de hizmet veren bölge hastanesi konumuna getirilmiştir." dedi.

Yolun yaklaşık 6 ay önce yapımına başlandığına işaret eden Karagöl, "Her iki yolumuzu da 27 Ekim 2023 Cuma günü tamamlayarak Cumhuriyet'imizin 100. yılında hemşehrilerimizin hizmetine açmanın gurur ve onurunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.