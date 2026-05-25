Emine Erdoğan'dan İlk Milli Aile Haftası Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Milli Aile Haftası"na ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bu sene ilk kez kutlanan, aile kurumunun önemini hatırlatan "Milli Aile Haftası"nı tebrik etti.

Her yuvanın, toplumun vicdanını ve huzurunu ayakta tutan görünmez bir dayanak olduğunu belirten Erdoğan, "Ülkelerin geleceği sadece büyük hedeflerle değil, birbirine vakit ayıran, aynı sofrada buluşan ve değerlerini yaşatan ailelerle inşa edilir. Dilerim ki sevgi, anlayış ve dayanışmanın hakim olduğu yuvalar çoğalsın, ülkemiz birbirine omuz veren güçlü ailelerle huzurunu ve dirliğini daima muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.