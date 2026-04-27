EMEP'li Bayhan'dan iş kazalarına ilişkin açıklama

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili düzenlemeler yapılması gerektiğini belirterek, "İş kazalarının yenilerinin yaşanmaması için kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Bayhan, iş kazalarında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

İş kazalarının, daha fazla "kar" elde etme amacıyla tedbir alınmamasından kaynaklandığını ileri süren Bayhan, iş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerinin merkezinde işçilerin olması gerektiğini ifade etti.

İş kazalarında yaşamını yitirenlerin yakınlarına emekli aylığı bağlanmasını isteyen Bayhan, iş kazalarında yaralananların da çalışma haklarının garanti altına alınmasını önerdi.

EMEP'li Bayhan, iş kazalarına neden olan sorumluların "olası kast" hükümlerine göre yargılanması gerektiğini vurgulayarak, "İş kazalarının yenilerinin yaşanmaması için kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.