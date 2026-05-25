EMEK Partisi'nden, Özgür Özel'e TBMM'de ziyaret

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'i TBMM'de ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan başkanlığındaki heyet, Özgür Özel'i TBMM'deki odasında ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Özel ve Aslan açıklama yaptı. Özel, Aslan'a teşekkür etti. Aslan, "Bugün baskıya, şiddet politikalarına, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, mutlak butlana, kayyım politikalarına karşı buradayız. Dayanışma içerisinde olacağız, birlikte mücadele edeceğiz. Özellikle altını çizmek isterim ki her türlü koşulda yan yana durmaya devam edeceğiz. Bugün yaşanan bu baskı ve şiddet politikaları ve hukuksuzluk karşısında geri adım atmayacağız. Meydanlarda, sokaklarda yaşamın olduğu her alanda tepkimizi göstermeye devam edeceğiz. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik koşullar bu iktidarın yani saray düzeninin eseridir. Milyonlarca işçinin yoksulluk ve açlık sınırında yaşamaya mahkum edilmesi, milyonlarca emeklinin 20 bin 600 liraya mahkum edilmesi, gençlerin eğitim hakkının elinden alınması, üniversitelerin bilim yuvası olmaktan çıkarılması, kayyım atamalarla üniversiteler yönetilmeye çalışılması bu iktidarın eseridir" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Aliekber METE-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
