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Elazığ'da yasa dışı avcılık yapanlara para cezası

Elazığ'ın Palu ilçesinde yapılan denetimlerde, Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı avcılık yaptıkları tespit edilen 4 kişiye para cezası uygulandı. Denetimlerde, bıldırcın sesi çıkaran cihaz ve akü ele geçirildi.